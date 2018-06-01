رئيس بيلاروسيا يدعو روسيا لتحديد صيغة تواجد حرس الحدود بين البلدين

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دعا الرئيس البيلاروسى، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، روسيا لتحديد صيغة تواجد حرس الحدود بين البلدين.

وقال لوكاشينكو، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك": "ليحددوا صيغة تواجد حرس الحدود على الحدود المشتركة بين البلدين، ونحن جاهزون للرد فى أى وقت".

وأضاف "إذا كانوا (الروس) يريدون إغلاق الحدود، فليغلقوا هذه الحدود، ولكن فى هذه الحالة سنرد بوضع نقاط مراقبة على هذه الحدود".



وأكد الرئيس البيلاروسى استعداد بلاده للحوار مع روسيا، قائلا: "مستعدون للحوار كما يتحاور الحلفاء وأفراد العائلة الواحدة ".



وكان رئيس قسم المواطنة والهجرة بوزارة الشئون الداخلية فى بيلاروسيا، أليكسى بيجون، قد أعلن سابقا، أن الجانبين الروسى والبيلاروسى يواصلان العمل بشكل متواز على اتفاق كبير حول الاعتراف المتبادل للتأشيرة، مشيرا إلى أن الرئيس البيلاروسى وضع مهمة إنهاء المحادثات حول هذه المسألة فى العام الجاري.