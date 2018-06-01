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"خطة البرلمان" عن الموازنة الجديدة: لا أعباء إضافية على المواطن

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:00 ص
"خطة البرلمان" عن الموازنة الجديدة: لا أعباء إضافية على المواطن الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة
كتب عبد اللطيف صبح
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أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها النهائى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لافتا إلى أنه على الرغم من أن التقرير أوصى بزيادة مُخصصات 5 قطاعات إلا أنها لم تُحمل أى أعباء إضافية على المواطن المصرى.

وأوضح عيسى لـ"اليوم السابع" أن اللجنة سلمت تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للأمانة العامة للبرلمان، لافتا إلى أنها تتضمن تغييرات فى قطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالى بما فيها المستشفيات الجامعية، والصحة، والنقل "السكة الحديد"، وقطاع الثقافة والإعلام فى أمور تهم الصحفيين.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه لا يصح الحديث عن عجز الموازنة والنص على زيادات دون تحديد موارد، مؤكدا أن التقرير حدد الموارد التى يمكن اللجوء إليها لتغطية الزيادات المطلوبة، مشيرا إلى أنها ستكون موارد متعددة، دون تحميل أى أعباء إضافية على المواطن المصرى سواء فى شكل ضرائب أو رسوم أو رفع أسعار، لافتا إلى أنه سيتم إقرار مشروع الموازنة من البرلمان قبل عيد الفطر المبارك.


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تفاصيل التقرير النهائى لـ"خطة البرلمان" بشأن مشروع موازنة " 2018/2019 "

الموازنة العامة

الخطة والموازنة

مجلس النواب




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