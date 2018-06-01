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خبير عسكرى روسى: تعليق البنتاجون على تصريحات الأسد يفضح النوايا الأمريكية

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:58 م
خبير عسكرى روسى: تعليق البنتاجون على تصريحات الأسد يفضح النوايا الأمريكية الرئيس السورى بشار الأسد
وكالات الأنباء
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قال الخبير العسكرى والسياسى الروسى قسطنطين سيفكوف، إن تعليق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) على تصريحات الرئيس السورى بشار الأسد، يفضح نوايا الولايات المتحدة فى سوريا، وذلك حسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة.

وقال سيفكوف، فى حديث لقناة "RT"، إن تحذير وزارة الدفاع الأمريكية القوات الحكومية السورية من شن أى هجوم على العسكريين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة فى سوريا، "واضح بما فيه الكفاية، الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على موطئ قدم لها فى سوريا بأى ثمن، نظرا لما تكتسبه سوريا من أهمية جيوسياسية بالنسبة لواشنطن".

وأوضح الخبير أن سوريا لن تقبل بتقسيم البلاد، وسعى دمشق إلى تحرير كل الأراضى السورية هو أمر قانونى، فى حين أن الولايات المتحدة تحتل أراضى الدولة السورية، ووجودها مخالف للقانون، وأضاف أن الولايات المتحدة تتحجج بمحاربة الإرهاب، وهى من تصنعه، وجاء تعليق الخبير الروسى بعد أن اعتبر البنتاجون عزم دمشق على استعادة الأراضى الواقعة فى شمال وشرق سوريا التى تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" فكرة سيئة، وكان الأسد، قد قال فى مقابلة مع قناة "RT"، إن الحكومة السورية ستستعيد الأراضى الواقعة فى شمال وشرق سوريا التى تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة،  ملمحا إلى احتمال اللجوء للقوة لطرد القوات الأمريكية من تلك الأراضى.


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