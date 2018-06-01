حكومة مشككة فى الاتحاد الأوروبى على سدة السلطة فى إيطاليا

كتبت فاطمة شوقى

قالت قناة "أر تى فى" الإسبانية إن حكومة تحالف حركة خمس نجوم-رابطة الشمال، التى ستؤدى اليمين الدستورية اليوم الجمعة، هى "جهاز تنفيذى مشكك فى الاتحاد الأوروبى على سدة السلطة فى إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد فى أوروبا".

وأشارت القناة إلى أن زعيمى الائتلاف الثنائى، لويجى دى مايو وماتيو سالفينى بالإضافة إلى أنهما يقودان وزارتين (العمل والتنمية الاقتصادية للأول والداخلية للثانى) فهما أيضا نائبا رئيس الوزراء، وهو "دور سيسمح لكلاهما بقيادة الحكومة، ربما يحجبان دور رئيس الوزراء جوزيبى كونتى، ذلك المحامى والأكاديمى المغمور، الذى برز كحل وسط بعد أن تخلى زعيما الإئتلاف الحكومى (دى مايو وسالفينى) عن المطالبة بمنصب رئاسة الوزراء ضمن تفاهمات بينهما لتشكيل الحكومة".

وأشارت القناة إلى أن وزير المالية والاقتصاد جيوفانى تريا "اقتصادى انتقد منطقة اليورو، مؤكدا فشلها فى تحقيق التقارب بين مختلف اقتصادات الدول، التى تشكل منطقة اليورو، وفى القضاء على الاختلالات فى الاقتصاد الكلى".