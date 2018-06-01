جرار بمقطورة يصطدم بسيارة نقل محملة بالمانجو بإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، حادث تصادم بين جرار بمقطورة بسيارة نقل علي الطريق السريع دون حدوث اصابات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة اسنا جنوب الأقصر، بلاغاً يفيد بتصادم جرار بمقطورة رقم 5249 ق ط س محملة بشحنة حديد، بسيارة شفر رقم 5617 ب ي ا محملة بشحنة مانجو على الطريق السريع الغربي امام قرية توماس وعافية.

وعلى الفور انتقل حجازى النحاس نائب رئيس المركز وبرفقته حمدان يوسف حمدان مدير الاشغالات، وأبوعوف العفى رئيس القرية إلى موقع الحادث وذلك بناء على توجيهات رئيس المركز محمد سيد سليمان .

ووجه نائب رئيس المدينة بسرعة رفع الحديد المتناثر على الطريق بلودر الحملة الميكانيكية لفتح الطريق السريع أمام السيارات.