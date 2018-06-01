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تعرف على عقوبة تفريغ حمولات المقطورات بالطرق فى قانون المرور الجديد

الجمعة، 01 يونيو 2018 03:30 ص
تعرف على عقوبة تفريغ حمولات المقطورات بالطرق فى قانون المرور الجديد أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور

 

تفريغ حمولات المقطورات اثناء السير على الطرق

ونص قانون المرور الجديد فى الشريحة الخامسة بمعاقبة مرتكب تلك المخالفة من خلال خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

 

تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة

أقرت المادة 78 على مخالفة تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج ضمن الشريحة الثالثة ففى حالة ارتكابها يتم خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو إحداهما.

 

 


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