ترامب يهاجم كندا بعدما ردت بالمثل على الرسوم الأمريكية

أ ش أ

ندد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمعة بممارسات كندا التى "تقيّد" حركة التجارة بعد أن ردت اوتاوا بالمثل على الرسوم الأمريكية على واردات الألمنيوم والصلب.

وكتب ترامب على تويتر "لقد تعاملت كندا مع أعمالنا الزراعية ومزارعينا بشكل سيء جدا لفترة طويلة جدا".

وجات تصريحاته غداة دعوة اطلقها رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو إلى "تحكيم المنطق" بعدما استهدفت واشنطن كندا وحلفاء مقربين آخرين برسوم بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الالمنيوم اعتبارا من الجمعة.

وردا على ذلك قالت كندا أنه سيتم فرض رسوم متناسبة على الصلب الأمريكى والالمنيوم وسلع استهلاكية اعتبارا من الاول من يوليو.

واتخذ الاتحاد الاوروبى والمكسيك تدابير مماثلة، ما يضع أكبر اقتصادات العالم على شفير حرب تجارية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الخميس إن الولايات المتحدة لديها فائض تجارى مع كندا يبلغ مليارى دولار من تجارة الصلب وإن "نحو نصف" الصادرات الاميركية من الصلب تذهب إلى كندا.

وفى نوفمبر أكدت وزارة التجارة الاميركية أن منتجى الخشب المرن الكندى دعموا بشكل غير منصف واغرقوا السوق الاميركية بتلك السلع.

وطالبت الولايات المتحدة ايضا بالوصول إلى قطاع الالبان الكندى الخاضع لحماية.

ويتزامن النزاع التجارى المتصاعد مع مفاوضات متعثرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة لتعديل اتفاقية التبادل الحر بين دول اميركا الشمالية. وكان ترامب قد وصف الاتفاقية العام الماضى بانها "كارثية".

والولايات المتحدة اكبر شركاء كندا التجاريين.