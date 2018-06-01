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تحرير 1667 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بشوارع وميادين بالإسماعيلية

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:26 م
تحرير 1667 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بشوارع وميادين بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة المرور ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى بشوارع وميادين الإسماعيلية.

وأسفرت الحملة التى ترأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1667 مخالفة مرورية متنوعة شملت 373 مخالفة نموذج 125، و97 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات، و110 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 12 سيارة، و141 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و58 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، وسحب 43 رخصة لعدم الصلاحية الفنية، و42 رخصة لمخالفة البيئة، و108 مخالفات تجاوز سرعة "رادار"، وسحب 36 رخصة لمخالفة خط السير، و39 مخالفة لعدم تشميع الحمولة، و43 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار، وسحب 46 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 45 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، و48 مخالفة سيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق"، و58 مخالفة عدم صلاحية الإطارات، و59 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، كما تم العثور على 6 سيارات متروكة، و44 مخالفة إزالة فاميه، وتحرير 75 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، و77 مخالفة مواقف عشوائية، و14 مخالفة طمس لوحات معدنية، وتحرير 93 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم ضدهم.


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