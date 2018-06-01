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بنك مصر: أصدرنا شهادات أمان بـ603.8 مليون جنيه لـ540 ألف عميل خلال 3 أشهر

الجمعة، 01 يونيو 2018 05:12 م
بنك مصر: أصدرنا شهادات أمان بـ603.8 مليون جنيه لـ540 ألف عميل خلال 3 أشهر محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب – أحمد يعقوب
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قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 603.8 مليون جنيه، خلال 3 أشهر، لنحو 540 ألف عميل من الأفراد والشركات.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حالة الإقبال المتزايد على شراء الشهادة ببنك مصر، ترجع إلى زيادة الوعى التدريجى بالشهادة، وعمل بنك مصر على إصدار الشهادات للشركات كثيفة العمالة.
 
ويذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استراددها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.
 
 

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