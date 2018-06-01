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انتشال 38 جثة من تحت أنقاض المحلة القديمة بالموصل ممن قتلوا على يد داعش

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:05 ص
انتشال 38 جثة من تحت أنقاض المحلة القديمة بالموصل ممن قتلوا على يد داعش عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى العراقى، الخميس، انتشال 38 جثة من أحياء المحلة القديمة فى الموصل، ممن قتلوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابى.

وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن أعمال البحث عن الجثث وانتشالها مستمر فى أحياء الموصل القديمة، حيث توجهت فرق البحث والإنقاذ وفرق الدفاع المدنى لاستكمال تمشيط وتفتيش أحياء المحلة القديمة فى دكة بركة والشهوان وعبد خوب وجامع المصفى ومحلة النبى جرجيس والسرج خانة.

وأضاف البيان أن أعمال البحث تمت بإشراف مباشر من قبل مدير الدفاع المدنى وعدد من الضباط، مشيرًا إلى أنه تم انتشال 38 جثة، يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدنى انتشلت مئات الجثث فى الفترة الماضية من خلال حملات مكثفة فى أحياء الموصل.

 


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