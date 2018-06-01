انتحار نقاش شنقًا داخل منزله فى ظروف غامضة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقدم نقاش على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله فى ظروف غامضة بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، ونُقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب فريق الطب الشرعى لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بانتحار"م.ع" 19 سنة، حاصل على دبلوم ونقاش ومقيم بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ، بشنق نفسه ببلكونة منزله.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول بقيادة الرائد محمد صادق رئيس مباحث القسم وبمعاونيه النقيب فؤاد الفقى معاون المباحث لمكان الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة وضع الجثة بمشرحة المستشفى العام وانتداب فريق الطب الشرعى لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.