video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 06:31 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

انتحار نقاش شنقًا داخل منزله فى ظروف غامضة بكفر الشيخ

الجمعة، 01 يونيو 2018 04:59 م
انتحار نقاش شنقًا داخل منزله فى ظروف غامضة بكفر الشيخ مشنقة - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

أقدم نقاش على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله فى ظروف غامضة بأحد أحياء مدينة كفرالشيخ، ونُقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب فريق الطب الشرعى لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.

 

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بانتحار"م.ع" 19 سنة، حاصل على دبلوم ونقاش ومقيم بأحد أحياء مدينة كفر الشيخ، بشنق نفسه ببلكونة منزله.

 

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول بقيادة الرائد محمد صادق رئيس مباحث القسم وبمعاونيه النقيب فؤاد الفقى معاون المباحث لمكان الواقعة، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة وضع الجثة بمشرحة المستشفى العام وانتداب فريق الطب الشرعى لتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 17ألف و326 حالة تعد.. وتوزيع 32 ألف طن أسمدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخهبار محافظه كفر الشيخ

انتحار

اخبار الحوادث

امن كفر الشيخ




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة