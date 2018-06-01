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النساء الأفغانيات يسجلن غالبية الناخبين الجدد المسجلين فى القوائم الانتخابية

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:47 ص
النساء الأفغانيات يسجلن غالبية الناخبين الجدد المسجلين فى القوائم الانتخابية صندوق انتخابى - أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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سجلت النساء الأفغانيات غالبية أعداد الناخبين الجدد المسجلين فى القوائم الانتخابية، وعددهم 4.5 مليون ناخب جديد، خلال الخمسة أشهر الماضية، وذلك بحصولهن على بطاقات هوية، من أجل المشاركة فى الانتخابات القادمة.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية قول رئيس إدارة تسجيل السكان حمايون محتات، فى مؤتمر صحفى، إن النساء يشكلن 62 % من نحو 4.5 مليون شخص حصلن على حق الانتخاب فى جميع أرجاء البلاد، منذ الـ21 من شهر يناير الماضى، مضيفا أن هذه العملية ستستمر حتى الـ21 من شهر يوليو القادم، وأنه من المحتمل أن يصل أعداد الحاصلين على بطاقات هوية إلى 10 ملايين شخص.

وشرعت إدارة تسجيل السكان فى عملية توزيع بطاقات الاقتراع لمن لهم أهلية المشاركة فى الانتخابات.  

 


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