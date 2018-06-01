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المحكمة العليا فى باكستان تسمح لوزير الخارجية السابق بخوض الانتخابات

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:16 م
المحكمة العليا فى باكستان تسمح لوزير الخارجية السابق بخوض الانتخابات رئيس وزراء باكستان عباسى
كراتشى (رويترز)
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سيتمكن وزير الخارجية الباكستانى السابق خواجة آصف من خوض الانتخابات العامة التى تجرى يوم 25 من يوليو، بعد أن ألغت المحكمة العليا اليوم الجمعة، حكما بعدم أهليته لممارسة العمل السياسى، مما يعطى دفعة لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف الحاكم.

وآصف حليف قوى لرئيس الوزراء المعزول ومؤسس الحزب الحاكم نواز شريف. وقضت محكمة ابتدائية بعزله من البرلمان فى أبريل، بعد اعتباره غير "نزيه" بموجب بند دستورى استُخدم أيضا لعزل شريف.

وتقرر عزل آصف لأنه لم يكشف عن وظيفة شغلها لحساب شركة إماراتية وعن دخله من الشركة، لكن المحكمة العليا ألغت الحكم السابق بمنعه من العمل السياسى مدى الحياة.

وكتب آصف على تويتر بعد قليل من إعلان الحكم "أسبغ الله رحمته على آثم مثلى، نعم الله لا تحصى، وأنا أشكر القضاء".

ويعد آصف من أبرز السياسيين فى باكستان وينتمى للدائرة المقربة من شريف وهو واحد من أكبر الشخصيات بالحزب الحاكم.

وكان من قبل وزيرا للدفاع والطاقة ثم الخارجية حتى حكمت المحكمة بعدم أهليته.  

 


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