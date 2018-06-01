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الجمعة، 01 يونيو 2018 01:18 م
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الكرملين ينفى تقارير بوجود صندوق تمويل خاص لبوتين

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:08 م
الكرملين ينفى تقارير بوجود صندوق تمويل خاص لبوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تفيد بوجود صندوق تمويل خاص للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى روسيا.

وقال بيسكوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إنه لا توجد مثل هذه الأموال فى روسيا، وأى ادعاءات عن إمكانية تورط موسكو فى هذا الأمر هو مجرد إيحاءات، ليس لها علاقة بالواقع".

وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على تقارير إعلامية قد أفادت بأن منظم محاولة اغتيال الصحفى الروسى أركادى بابتشينكو، يزعم أنه تلقى أمرًا لارتكاب جريمة قتل من موظف فى "صندوق فلاديمير بوتين الخاص".

 

 


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