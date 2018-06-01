video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

القوات العراقية تعثر على ورشة لتصنيع المتفجرات جنوب الموصل

الجمعة، 01 يونيو 2018 06:05 م
القوات العراقية تعثر على ورشة لتصنيع المتفجرات جنوب الموصل العراق
أ ش أ
إضافة تعليق

عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة ، على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "إن عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية عثرت على الورشة فى منطقة الملوثة بناحية العبور جنوب الموصل".

وأضاف رسول "أنه تم ضبط 1223 قذيفة هاون عيار 120 ملم و243 قذيفة هاون عيار 82 ملم و93 قذيفة مدفعية مختلفة و38 قذيفة مدفع من عيار 57 ملم و9 عبوات ناسفة مسلكة و6 قذائف مدفع جهنم داخل الورشة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق تصدر 108 ملايين برميل بإيرادات 7 مليارات دولار خلال مايو

لودريان: الفرنسية المحتجزة فى العراق إرهابية داعشية يتعين محاكمتها هناك

مقتل 3 جنود أتراك فى اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستانى شمال العراق

العراق يدعو المجتمع الدولى لمنع الجرائم الوحشية الإسرائيلية فى قطاع غزة

العراق

داعش

أخبار العراق

أخبار العالم اليوم

أخبار عربية




لا تفوتك
ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

ننشر صور وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية المقرر طرحها بعد العيد

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

س وج.. لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع البوكليت خلال أداء الامتحان

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

ماذا يريد كوبر من ودية مصر وكولومبيا الليلة؟.. البحث عن بديل محمد صلاح.. تحديد قائمة الستة المستبعدين من طائرة المونديال.. اختبار صلابة الدفاع.. تجربة خطة مواجهة أوروجواى.. وتحقيق الفوز الأول منذ ثنائية الكونغو

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الأحداث المثيرة فى "ضد مجهول" عرض مستمر.. غادة عبد الرزاق تساعد حنان مطاوع على القتل.. وروجينا تخطط للانتقام.. ودخول أحمد سعيد عبد الغنى للحجز.. وتهديد غادة لرجل أعمال برسائل وصور جنسية

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

الصحف البريطانية: فحص دم بسيط بوسعه تشخيص عشرة أنواع من مرض السرطان

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

رئيس التنمية الصناعية: الخريطة الصناعية اجتذبت 140 مشروع صناعى جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة