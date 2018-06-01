القوات العراقية تعثر على ورشة لتصنيع المتفجرات جنوب الموصل

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عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم الجمعة ، على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى جنوب الموصل.

وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمنى العراقى العميد يحيى رسول - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - "إن عناصر مديرية الاستخبارات العسكرية عثرت على الورشة فى منطقة الملوثة بناحية العبور جنوب الموصل".

وأضاف رسول "أنه تم ضبط 1223 قذيفة هاون عيار 120 ملم و243 قذيفة هاون عيار 82 ملم و93 قذيفة مدفعية مختلفة و38 قذيفة مدفع من عيار 57 ملم و9 عبوات ناسفة مسلكة و6 قذائف مدفع جهنم داخل الورشة".