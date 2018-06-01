"الرى": الانتهاء من إنشاء 5 قرى نموذجية بتكلفة 120 مليون جنيه بشمال سيناء

كتبت أسماء نصار

"يد تبنى ويد تحمل السلاح" تنطبق هذه المقولة حول ما تنفذه الدولة فى محافظة شمال سيناء، بالتزامن مع الإجراءات الأمنية التى تتم لمكافحة الإرهاب هناك، تنفذ وزارة الرى الموارد المائيه والري العديد من مشروعات البنية الأساسية لاستخدامها بما يحقق التنمية المنشودة وفقاً لمخططات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى سيناء، باستصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام بشمال سيناء التى تولت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع الموارد المائية والرى والبنية القومية بشمال سيناء تنفيذه، لخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى متكامل، يعتمد على ترعة السلام التى يتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بعد خلطها بمياه النيل بنسبة (1:1)، حيث بلغت نسبة الأعمال التى تم تنفيذها 92.55%.

تأمين المنشآت الحكومية

كشف تقرير لقطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، أنه فى اطار خطة الدولة للحفاظ على المنشآت الحكومية وتأمينها يقوم القطاع بتنفيذ عمليات لتعلية الأسوار وتركيب كاميرات المراقبة وإنشاء المخازن للحفاظ على المهمات، وطرح مجموعة من العقود منها عقود التطهيرات للمجارى المائية الرئيسية وفروعها والمصارف واستكمال إنشاء القرى بمنطقة جنوب القنطرة شرق، ويجرى العمل فى تنفيذ ( 11 ) مأخذ بمنطقتى رابعة وبئر العبد، بتكلفة تبلغ 937 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من تنفيذ ( 12 ) مأخذ بزمام 41666 فدان بمنطقتي رابعة وبئر العبد، وذلك باستثمارات 307 مليون جنيه.

تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100 %

أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ سحارة ترعة السلام تحت قناة السويس بنسبة 100 % حيث بلغت قيمة الأعمال التى تم تنفيذها ( 220.534 ) مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ترعة الشيخ جابر الصباح شرق قناة السويس بطول 86.500 كم والأعمال الصناعية عليها من كبارى – قناطر حجز وخلافه وبلغت قيمة الأعمال المنفذة (511.007) مليون جنيه بنسبة انجاز 100 %، كما تم الانتهاء من تنفيذ ( 12 ) محطات طلمبات رى وصرف بالمشروع هما ( محطة السلام 4 - محطة السلام 5 - محطة السلام 6 – محطة رفع كيلو 12.5 - محطة رفع كيلو 16.00 - محطة رفع فم ترعة عبد ربه حماده - محطة رفع فم ترعة كمال حسين - محطة رفع فم ترعة مدين قاسم – محطة صرف بالوظة – محطة صرفى الفرما – محطة صرف تل الحبوة – محطة صرف تل الحير ) وتم استكمال محطات السلام (3،2،1) غرب قناة السويس حيث بلغ قيمة الأعمال التى تم تنفيذها (498.189) مليون جنيه.

أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، أنه بالنسبة لمنطقة سهل الطينة زمام 50 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ فروع الرى والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية وإنشاء الجسر الواقى ورصف الطرق بالمنطقة وبلغ قيمة ما تم تنفيذه من أعمال حوالى ( 337 )مليون جنيه تم تنفيذ ( 5 ) قرى توطين نموذجية أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 7 ) بمنطقة سهل الطينة بنسبة انجاز 100 % وبلغت قيمة الأعمال المنفذة بالقرى الخمس حوالى 120 مليون جنيه.

الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كم

وبالنسبة لمنطقة جنوب القنطرة شرق زمام 75 ألف فدان فقد تم الانتهاء من تنفيذ ترعة جنوب القنطرة شرق بطول 35.50 كم بتكلفة حوالى 168 مليون جنيه ، كما تم الانتهاء من تنفيذ فروع الرى والصرف العامة بالمنطقة وأعمال البنية الداخلية بتكلفة حوالى 712 مليون جنيه، فقد تم إطلاق المياه بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق فى زمام 125 ألف فدان، حيث بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال التغذية الكهربائية بالمشروع بلغت ( 614.866 ) مليون جنيه.

وأشار دعبس إلى أنه جارى العمل فى تنفيذ ( 2 ) قرية توطين بمنطقة جنوب القنطرة شرق مزودة بكافة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية للرى بمنطقتى رابعة وبئر العبد زمام 114.126 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ( 12 ) مآخذ لرى زمام 41.666 ألف فدان وجارى العمل بـ ( 11 ) مأخذ زمام ( 72.460 ) ألف فدان وجارى تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمآخذ الرى، مشيراً إلى أن إجمالى المساحة التى تم تخصيصها بالمشروع تبلغ حوالى 85.186 ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق، ومن المنتظر تخصيص مساحة 40 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد بمعرفة وزارة الزراعة، فيما تم زراعة حوالى ( 63 ) ألف فدان ( من المساحات التي تم تخصيصها ) بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة، بينما تم تخصيص باقى الأراضى بمعرفة الجهة صاحبة الولاية وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يتبقى مساحة 160 ألف فدان تضم مأخذى (24،10) و منطقتى السر و القوارير و المزار و الميدان، و جارى التنسيق مع الجهات المعنية لإمكان البدء فى دراستها و طرحها بعد عمل دراسات الجدوى اللازمة.