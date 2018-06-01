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الرئيس اللبنانى: لا تهاون مع الفساد.. ومتفائل بتشكيل الحكومة فى وقت قريب

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:08 م
الرئيس اللبنانى: لا تهاون مع الفساد.. ومتفائل بتشكيل الحكومة فى وقت قريب ميشال عون والحريرى
أ ش أ
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 قال الرئيس اللبنانى ميشال عون إنه لن يتساهل أو يتهاون مع أى ملف أو واقعة فساد ترفع إليه أو إلى الأجهزة الرقابية، مؤكدا أن كل القيادات اللبنانية لديها اتفاق على ضرورة مكافحة الفساد، وأنه يجب ترجمة هذا الموقف إلى التزام فعلى، معربا فى الوقت ذاته عن تفاؤله بتشكيل الحكومة فى وقت قريب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى لرئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى فى لبنان كريستينا لاسن، ظهر اليوم فى قصر بعبدا.

وأشار عون إلى أن المرحلة المقبلة فى أعقاب تشكيل الحكومة، ستنصب على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه لبنان، مع التركيز على استمرار الحفاظ على الاستقرار الأمنى ومتابعة مشكلة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.

وأضاف الرئيس اللبنانى أن الإصلاحات ستكون فى صلب اهتمام الحكومة المقبلة، إضافة إلى استكمال تنفيذ المشاريع الإنمائية، لا سيما ما يتعلق منها بتأمين طاقة كهربائية إضافية، وتنفيذ السدود المائية، وشبكة النقل، لافتا إلى أن الخطة الاقتصادية التى قاربت على الانتهاء تهدف إلى تحويل الاقتصاد اللبنانى من ريعى إلى منتج.


وأكد ميشال عون أهمية استمرار المفاوضات من خلال الأمم المتحدة، لمعالجة المشاكل القائمة على طول الخط الأزرق (الخط الحدودى مع إسرائيل والجولان) والحدود الدولية.


من جانبها، أعربت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى عن أمل الاتحاد فى أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة فى أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبى مستمر فى دعم لبنان فى مختلف المجالات.


وأضافت أن البعثة الأوروبية التى حضرت إلى لبنان لمراقبة الانتخابات البرلمانية، سترفع تقريرا مفصلا عن ملاحظاتها متضمنا مجموعة من المقترحات.. مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن الانطباعات الأولية عن العملية الانتخابية كانت إيجابية بالمجمل، لاسيما أن الانتخابات تمت فى ظل أجواء أمنية هادئة.


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