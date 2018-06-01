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"التموين": بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يونيو اليوم

الجمعة، 01 يونيو 2018 02:25 ص
"التموين": بدء صرف السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يونيو اليوم التموين
كتب مدحت وهبة
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تبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يونيه ، اعتبارًا من اليوم  الجمعة ، من خلال شركتى الجملة "العامة" و"المصرية"، حيث سيتم الصرف لبقالى التموين ومنافذ التوزيع فى مختلف المحافظات، ليصرفونها لأصحاب البطاقات التموينية طوال الشهر المقبل، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
 
 وأكد  المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير  السلع المدعمة للمواطنين عن شهر يونيه  الجارى ، وصرفها للبقالين اعتبارا من اليوم الجمعة  لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية، خاصة بعد توفير السلع، خاصة السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة بجانب العديد من السلع الأخرى لافتا الى ان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بشان استمرار توفير السلع للمواطنين .
 
 
 
 

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التموين

العامة للجملة

السلع المدعمة

يونيه




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