"التعليم" تخصص رقما جديدا لتلقى شكاوى الثانوية العامة على "واتس آب"

كتب محمود طه حسين

صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، وجه بتوفير رقم آخر لخدمة whatsapp وهو 01009085038 لتلقى جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بامتحان الثانوية العامة للعام الحالى بدلًا من 01005103349 لوجود عطل فنى بالخط.

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أنه قد تم تخصيص مجموعة من أرقام الخطوط الهاتفية لتسهيل عملية التواصل بشكل مباشر وسريع مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة من أجل تذليل أية عقبات قد تواجه سير أعمال الامتحانات، سواءً بالنسبة لطلاب الثانوية العامة أو للعاملين بلجان سير الامتحان وهذه الأرقام هي على النحو التالى:

* 27957305

* 27957628

* 27941089

* 27957431

* 27957631

* 27957592 (فاكس)