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"الاتحاد الإماراتية": أبوظبى وموسكو تتفقان على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:29 ص
"الاتحاد الإماراتية": أبوظبى وموسكو تتفقان على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب محمد بن زايد
أبوظبى (أ ش أ)
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رأت صحيفة الاتحاد الإماراتية، أن زيارة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى روسيا، ولقاءه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تؤكد قوة العلاقات الإماراتية الروسية فى جميع المجالات، وهى علاقات قائمة على المصالح المشتركة والتقدير المتبادل.

وأكدت الصحيفة فى افتتاحيتها والتى جاءت تحت عنوان "الإمارات وروسيا علاقات راسخة" اليوم الجمعة، أن البلدين يتفقان على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب ومواجهة الدول والجهات الداعمة له، والتى توفر ملاذات آمنة للإرهابيين، مشيرة إلى أن ملف العلاقات الثنائية الإماراتية الروسية، سيحظى بجانب مهم من هذه الزيارة، فالبلدان على قناعة تامة بضرورة تنمية هذه العلاقات خصوصا فى مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وستحظى القضايا الإقليمية بجانب مهم من المحادثات خاصة ملفى سوريا واليمن.

ولفتت الصحيفة إلى أن البلدين تجمعهما توجهات مشتركة ووجهات نظر متطابقة فى كثير من الملفات، وعلى رأسها مواجهة الإرهاب والتطرف أيا كان مصدرهما، بالإضافة إلى ضرورة توحيد الجهود الدولية فى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التى صارت وباءً يجتاح العالم ولا يوجد أحد بمنأى عنه.


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