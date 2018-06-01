الاتحاد الأوروبى يرفع شكوى ضد أمريكا والصين لدى منظمة التجارة العالمية

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أعلن الاتحاد الأوروبى إنه قدم شكوى قانونية ضد الصين والولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية الجمعة وسط نذر حرب تجارية عالمية بعد اعلان واشنطن فرض رسوم جمركية عقابية.

ورد الاتحاد الاوروبى على الولايات المتحدة بالمثل بعد أن اغضب الرئيس دونالد ترامب حلفاءه الرئيسيين بفرض رسوم بقيمة 25 بالمئة و10 بالمئة على واردات الالمنيوم والصلب.

لكن المفوضية الاوروبية المسؤولة عن السياسات التجارية لدول الاتحاد البالغ عددهم 28، استهدفت الصين ايضا موجهة رسالة إلى واشنطن بانها ليست مستثناة.

وقالت مفوضة الشؤون التجارية فى الاتحاد الاوروبى سيسيليا مالمستروم فى مؤتمر صحافى فى بروكسل "إذا لم يلتزم الافرقاء فى العالم القواعد، فإن النظام يمكن أن ينهار".

وقالت "لهذا السبب نرفع شكوى ضد الولايات المتحدة والصين لدى منظمة التجارة العالمية، وتظهر أننا لسنا منحازين لاى جهة".

واكدت المنظمة ومقرها جنيف لوكالة فرانس برس تسلمها شكوى الاتحاد الاوروبى ضد الولايات المتحدة.

وتتعلق الشكوى ضد الصين بممارسات بكين للملكية الفكرية، التى تمنع الشركات الاجنبية من دخول السوق بدون نقل تكنولوجيا حساسة إلى كيانات صينية.

واشار الاتحاد الاوروبى الى امكان تقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة منذ آذار/مارس عندما أعلن ترامب للمرة الاولى عن خطط لاستهداف اوروبا وحلفاء آخرين برسوم على المعادن.

وقالت منظمة التجارة إن اجراءات ما يسمى فض النزاع يمكن ان تستغرق وقتا طويلا. واستغرق فض نزاع سابق بشأن الصلب مع الولايات المتحدة فى 2002 عاما ونصف عام، بقرار نهائى لصالح الاتحاد الاوروبي.

ويستعد الاوروبيون ايضا لاجراءات ضد الولايات المتحدة تشمل فرض رسوم مماثلة على منتجات الصلب والويسكى وزبدة الفستق والدراجات النارية وملابس الجينز.