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الأمن العام يضبط 59 متهما بحوزتهم 60 قطعة سلاح نارى فى حملات بالجمهورية

الجمعة، 01 يونيو 2018 01:57 م
الأمن العام يضبط 59 متهما بحوزتهم 60 قطعة سلاح نارى فى حملات بالجمهورية أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، فى ضبط 59 متهما بحوزتهم 60 قطعة سلاح نارى.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن ضبط 60 قطعة سلاح بحوزة 59 متهما، عبارة عن (6) بنادق آلية، و(13) بندقية خرطوش، و(4) طبنجات، و(37) فرد محلى الصنع، و(72) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و(5) خزينة لأسلحة نارية متنوعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار الحملات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة من ضبط 49076 مخالفة مرورية متنوعة، و(274) مخالفة زيادة التعريفة المقررة، و(632) مخالفة مواقف عشوائية، و(7962) مخالفة انتظار خاطئ، و(425) مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.  


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