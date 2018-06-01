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الجمعة، 01 يونيو 2018 07:44 ص
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ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 11 ألفًا

الجمعة، 01 يونيو 2018 07:00 ص
ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 11 ألفًا ماكينات صراف آلى
كتب – أحمد يعقوب
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ارتفعت عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 11002 ماكينة، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، مقارنة بـ10701 ماكينة فى نهاية شهر يونيو 2017، بزيادة قدرها 301 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.
 
وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى، بالبنك المركزى المصرى، لـ"اليوم السابع"، إن هناك تعليمات بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن نظام عمل الماكينات يبلغ بمنسوب النقدية بالماكينات للتحرك بتغذيتها عند الوصول إلى حد معين.
 
وأضاف المصدر، أن شبكة ماكينات الصراف الآلى على مستوى كافة محافظات الجمهورية، تعمل على مدار الـ24 ساعة يوميًا لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، لتلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.
 
 

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بنوك مصر

ماكينات الصراف الآلى




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