"إيكونومست": تغير المناخ يرفع درجات الحرارة بالشرق الأوسط بمعدل الضعف

كتبت رباب فتحى

سلطت مجلة "الإيكونومست" البريطانية الضوء على مدى تأثير تغير المناخ على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقالت إن اللامبالاة تجاه هذه القضية فى المنطقة أمر شائع، حتى مع تفاقم المشكلات المرتبطة بها.

ووفقا لمعهد "ماكس بلانك" للكيمياء فى ألمانيا، إن فترات الجفاف الطويلة وموجات الحرارة الأكثر سخونة والعواصف الترابية المتكررة تحدث من الرباط إلى طهران، فالمواسم الجافة الطويلة بالفعل تزداد طولاً وجفافاً وتذوى المحاصيل، كما يعتبر ارتفاع الحرارة من المشاكل المتزايدة أيضًا ، حيث ترتفع درجات الحرارة الصيفية بشكل منتظم.

ويتوقع المعهد، أن ترتفع درجات الحرارة فى الصيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمعدل الضعف بسرعة المتوسط العالمى.

وستكون درجات الحرارة القصوى عند 46 درجة مئوية أو أكثر بخمس مرات بحلول عام 2050، ما كانت عليه فى بداية القرن.