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إيران تجمد علاقاتها الكروية مع اليونان بسبب إلغاء مباراة ودية

الجمعة، 01 يونيو 2018 11:57 ص
إيران تجمد علاقاتها الكروية مع اليونان بسبب إلغاء مباراة ودية الرئيس الإيرانى حسن روحانى
طهران (أ ش أ)
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أعلن الاتحاد الإيرانى لكرة القدم تجميد علاقاته الكروية مع اليونان بسبب إلغاء الأخيرة من جانب واحد، المباراة الودية التى كان من المزمع أن تقام بين منتخبى البلدين يوم غد السبت، فى إطار استعدادات إيران لمونديال روسيا 2018.

وذكر الاتحاد الإيرانى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "إرنا" اليوم الجمعة، أن إلغاء هذه المباراة ألحق ضررا بالغا ببرنامج المنتخب الإيرانى فى المرحلة النهائية لاستعداداته لمونديال روسيا.

وأعرب الاتحاد عن أسفه العميق لفقدان ما وصفه بالاحترام والأخلاق والشعور بالمسؤولية لدى اتحاد الكرة اليونانى بسبب هذا الإجراء الذى اتخذه، مضيفا: "أنه خلافا للمزاعم المطروحة فإن المنتخب الإيرانى كان على استعداد تام لخوض المباراة مع اليونان وهو ما تثبته الوثائق المتبادلة بين الاتحادين".

وأكد الاتحاد الإيرانى أنه سيرفع تقريرا للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بهذا الصدد وسيقوم بجميع الإجراءات القانونية لاستيفاء الخسائر الناجمة عن ذلك رياضيا وماليا.

واختتم البيان بالقول إنه "حتى يصدر الإجراء الذى سيتخذه الفيفا، سيجمد اتحاد الكرة الإيرانى علاقاته الكروية مع نظيره اليونانى".

 


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