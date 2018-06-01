أمن الإسكندرية يضبط أسلحة نارية واقراص مخدرة فى حملة أمنية مكبرة

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، حملة مكبرة على البؤر الإجرامية، أسفرت عن ضبط سلاحين ناريين بدون ترخيص، و11 قضية مخدرات منها 4 طرب حشيش بوزن 930 جراما.

كما تم ضبط 20 قضية أقراص مخدرة بإجمالى 1785 قرصا مخدرا، كما تم ضبط 48 قضية حيازة أسلحة بيضاء، وتم فحص 104 شقق مفروشة، وأسفر الفحص عن إيجابية 10 أشخاص هاربين من تنفيذ العقوبات، وصادر ضدهم أحكام قضائية.

كما تم ضبط 34 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1246 مخالفة بإجمالى غرامات 380 ألف جنيه، وفى مجال المرور تم ضبط 3 حالات تعاطى المخدرات أثناء القيادة وتم ضبط 2018 مخالفة مرورية متنوعة.