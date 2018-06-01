ألمانيا: الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة على قرار أمريكا بشأن الرسوم الجمركية

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قال وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، إن الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضاف شولتس للصحفيين - لدى وصوله إلى ويسلر فى كندا لعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية من الدول الصناعية السبع الكبرى - "مثلما نشرت تقارير إعلامية ألمانية، هذا ليس يوم جيد للعلاقات عبر الأطلسى"، وتابع شولتس، "لقد أعدت المفوضية الأوروبية ردود فعل سيتم وضعها وفقا لقواعد دولية وفترات زمنية"، لاسيما أنه يعتزم إبلاغ وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن التكتل سيرد على الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم والتى ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة،.

وأوضح أن قرار الولايات المتحدة من جانب واحد لبدء تطبيق التعريفات الجمركية هو قرار قد جانبه الصواب، وفى وجهة نظرى غير قانونى أيضا، لأن لدينا قواعد واضحة حول كيفية تحديد التعريفات الدولية ، وهذا خرق لتلك القواعد، ويذكر أن الحكومة الألمانية قد وصفت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى أمس الخميس بـ "غير القانونية"، ويأتى هذا فيما تستعد المفوضية الأوروبية للرد عليها بحزمة إجراءات مضادة بشكل رسمى.