video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 01 يونيو 2018 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا: الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة على قرار أمريكا بشأن الرسوم الجمركية

الجمعة، 01 يونيو 2018 12:44 م
ألمانيا: الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة على قرار أمريكا بشأن الرسوم الجمركية وزير المالية الألمانى أولاف شولتس
أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، إن الاتحاد الأوروبى سيرد بقوة على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألومنيوم.

وأضاف شولتس للصحفيين - لدى وصوله إلى ويسلر فى كندا لعقد اجتماع لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية من الدول الصناعية السبع الكبرى - "مثلما نشرت تقارير إعلامية ألمانية، هذا ليس يوم جيد للعلاقات عبر الأطلسى"، وتابع شولتس، "لقد أعدت المفوضية الأوروبية ردود فعل سيتم وضعها وفقا لقواعد دولية وفترات زمنية"، لاسيما أنه يعتزم إبلاغ وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن التكتل سيرد على الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم والتى ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة،.

وأوضح أن قرار الولايات المتحدة من جانب واحد لبدء تطبيق التعريفات الجمركية هو قرار قد جانبه الصواب، وفى وجهة نظرى غير قانونى أيضا، لأن لدينا قواعد واضحة حول كيفية تحديد التعريفات الدولية ، وهذا خرق لتلك القواعد، ويذكر أن الحكومة الألمانية قد وصفت الرسوم الجمركية الأمريكية على منتجات الصلب والألمنيوم المستوردة من دول الاتحاد الأوروبى أمس الخميس بـ "غير القانونية"، ويأتى هذا فيما تستعد المفوضية الأوروبية للرد عليها بحزمة إجراءات مضادة بشكل رسمى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ماكرون: قرار أمريكا بشأن الرسوم الجمركية خطأ.. وكندا تتوعد بالانتقام

عاصفة تهدد سوق السيارات.. أبرز ضحايا قرار ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

كندا ترفض مشروع فرض رسوم جمركية أمريكية على الآليات

روسيا تهدد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية

الأوروبيون موحدون فى صوفيا حول إيران والرسوم الجمركية فى وجه تقلبات ترامب

اخبار عالمية

وزير المالية الالمانى

الاتحاد الاوروبى

وزارة الخزانة الامريكية

رسوم جمركية

دونالد ترامب

اخبار العالم

اخبار المانيا




لا تفوتك
"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

"الإسكان" تطرح كراسات شروط حجز 20 ألف شقة بـ"سكن مصر" بعد غدًا

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

فيديو.. الجماهير الإسبانية تلتقط الصور التذكارية مع محمد صلاح

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

5 معلومات عن الجلسة الخاصة بحلف الرئيس السيسى اليمين أمام البرلمان

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

رئيس "الاستئناف": السجين يكلف الدولة 3500 جنيه شهريا وندرس استبدال الحبس

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

وزير الاتصالات: توفير ترددات جديدة لشركات المحمول فى غضون شهرين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة