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أستاذ بالأزهر: تشريع لحماية اللغة العربية.. والجهل بها يقودهم لتكفير المخالف

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:51 م
أستاذ بالأزهر: تشريع لحماية اللغة العربية.. والجهل بها يقودهم لتكفير المخالف ملتقى الفكر الإسلامى أرشيفية
كتب - إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور صابر عبد الدايم، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن من يجهلون علوم اللغة العربية من المشتغلين بعلوم الشريعة كفروا الإمام الغزالى وكل من اختلفوا معه، مضيفا أنه يجرى الآن سن قانون لحماية اللغة العربية مما تعانى منه وسيعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى لإقراره، مضيفا أن رفع الوعى باللغة يرفع الوعى بالشريعة.

وأضاف عبد الدايم، خلال حلقة بملتقى الفكر الإسلامى بجوار مسجد الحسين، أن علماء الأزهر القدامى كانوا على علم بكل علوم اللغة والشريعة أما الآن فكل متخصص يتكلم فى علم واحد.

وأشار إلى أن الإمام الغزالى طلب من المشتغلين بالشريعة أن يبتعدوا عن السياسة والتجارة والتفرغ والتطهر من مشاغل الدينا، وسألهم :"كيف تتكشف أنوار الله لمن اتخذ إلهه هواه ومصالحه شريعته"، مضيفا أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث فى الشريعة ويحكم على الناس دون أن يتعلم علوم اللغة.

 


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