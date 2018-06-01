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أحمد زكى عابدين: العاصمة الإدارية مدينة للحكم وإدارة الدولة ولايوجد بها سجن

الجمعة، 01 يونيو 2018 10:30 م
أحمد زكى عابدين: العاصمة الإدارية مدينة للحكم وإدارة الدولة ولايوجد بها سجن اللواء أحمد زكى عابدين خلال اللقاء
بنى سويف - أيمن لطفى
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قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة الإدارية مدينة للحكم وإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها، وليست مدينة للأغنياء كما يطلق عليها البعض، نافيا ما تردد حول إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية.

وأضاف عابدين، خلال لقاء عقده مساء اليوم بقاعة عائلته بقرية تزمنت الشرقية بمركز بنى سويف بحضور مجدى بيومى والشقيقين عاطف وعبدالرحمن برعى نواب دائرة بنى سويف والعشرات من الشخصيات العامة والمواطنين، :" العاملون بالعاصمة الإدارية سيقيمون بها"، لافتا أن الله خلق الناس درجات وكل منهم يقيم فى مكان حسب إمكاناته المادية.

وأوضح عابدين، أن العاصمة الإدارية  لم تكلف الدولة جنيها، لكنها أعطت الأرض للمستثمرين لإقامة جميع المنشآت عليها ومنها حديقة حيوان، مشيرا إلى نقل معظم الوزارات والمنشآت الحيوية من القاهرة الى العاصمة الإدارية ومنها مبنى مجلس النواب ليقام مكانه متحفا.

1-اللواء أحمد عابدين خلال اللقاء
اللواء أحمد عابدين خلال اللقاء
 
 
2- رئيس العاصمة الادارية يتحدث خلال اللقاء
رئيس العاصمة الادارية يتحدث خلال اللقاء
 
3- احمد عابدين يتحدث خلال اللقاء
أحمد زكى عابدين 

 

 

 

 


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