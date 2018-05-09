وكيل "إسكان المنوفية" يجتمع بممثلى الصحة لمناقشة أعمال التطوير بالمستشفيات

وكيل "إسكان المنوفية" يجتمع بممثلى الصحة لمناقشة أعمال التطوير بالمستشفياتالأربعاء، 09 مايو 2018 03:49 م
جانب من الاجتماع
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عقد اللواء مهندس محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان اليوم الأربعاء، اجتماعا بالمديرية بممثلى الهيئة العربية للتصنيع، ومديرية الصحة، للوقوف على أعمال التطوير بمستشفى بركة السبع ومنوف.
حضر الاجتماع المهندس عبد الحميد عطية مدير إدارة التنفيذ والمهندس مصطفى حجاب مدير إدارة الكهرباء، والمهندس شبل عبد الصمد مدير المكتب الفنى، والمهندس رضا عزت، والمهندس صالح الدويك.
وأكد سليمان أن الهدف من الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لعملية ترميم ورفع كفاءة مستشفى منوف العام، وعملية تركيب مولد كهرباء بمستشفى صدر منوف، وتركيب مولد كهرباء بمستشفى بركة السبع، ومبنى الموزع الكهربائى بالسادات.
وشدد وكيل وزارة الإسكان على الشركة المنفذة بسرعة استكمال الأعمال فى المواعيد المحددة، وبأسرع وقت ممكن، حرصًا على راحة وسلامة المرضى، ونظرا لحاجة المستشفيات إلى تلك الاعمال، مؤكدًا حرصه الشديد على تنفيذ المشروعات التى تخدم الصالح العام، وتهدف إلى تحقيق التنمية والتقدم.
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