نورى المالكى: رئيس الوزراء العراقى القادم يجب أن يتمتع بالكفاءة والوطنية

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أكد نائب رئيس الجمهورية العراقى نورى المالكى، أهمية أن يتمتع المرشح القادم لرئاسة الوزراء بصفات الكفاءة والوطنية، وأن يكون مؤمنا بنهج الأغلبية السياسية ونزيها صادقا.

وقال المالكى - فى تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأربعاء - إن قائمة ائتلاف "دولة القانون" - التى يتزعمها - لم تطرح مرشحا لرئاسة الوزراء فى هذا الوقت، والخيار مفتوح لمن تنطبق عليه شروط وضوابط الترشيح، مشيرا إلى أنه لا يوجد اعتراض على أى تحالف يشكل الكتلة الأكبر أو الأغلبية السياسية البرلمانية، ويشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة فى العراق ستجرى يوم السبت المقبل 12 مايو الجارى.