موجة غبارية شديدة تضرب سماء الكويت وسط انخفاض فى مستوى الرؤية

موجة غبارية شديدة تضرب سماء الكويت وسط انخفاض فى مستوى الرؤيةالأربعاء، 09 مايو 2018 01:00 ص
عاصفة ترابية - أرشيفية
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ضربت موجة غبارية شديدة سماء الكويت، مساء الثلاثاء، وسط انخفاض شديد فى مستوى الرؤية، وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، قد أعلنت صباح الثلاثاء، استمرار الطقس غير المستقر فى الكويت، مع تزايد الفرص لظهور عاصفة ترابية، بالإضافة إلى نشاط الرياح بصفة عامة على أغلب الأنحاء الكويت وانخفاض الرؤية الأفقية فى بعض المناطق.
كما توقعت الأرصاد الكويتية، أن يصل ارتفاع الموج إلى أكثر من 8 أقدام مع اضطراب حركة البحر بشكل عام وعدم ملائمته لكافة الأنشطة البحرية، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة، تكون رعدية فى بعض الأحيان.
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