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الأربعاء، 09 مايو 2018 06:29 م
خالد صلاح
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مقتل 12 حوثيا فى تصدى الجيش اليمنى لهجوم على مواقع عسكرية بالبيضاء

الأربعاء، 09 مايو 2018 06:04 م
مقتل 12 حوثيا فى تصدى الجيش اليمنى لهجوم على مواقع عسكرية بالبيضاء الجيش اليمنى
أ ش أ
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قُتل 12 عنصرا من ميليشيا الحوثى الانقلابية وأصيب وأُسر آخرون، اليوم /الأربعاء/، جراء تصدى قوات الجيش اليمنى لهجوم للمليشيا على مواقعه فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكرى قوله،"إن قوات الجيش اليمنى تصدت لهجوم شنته ميليشيا الحوثى على مواقعها التى تم تحريرها مؤخرا فى منطقتى (حوران) و (قانية) بين محافظتى البيضاء ومأرب، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من الميليشيا وإصابة وأسر آخرين.


وأشار المصدر إلى أن القوات استردت كمية من الأسلحة والذخائر خلال هجوم معاكس شنه الجيش بعد تصديه لهجوم الميليشيا على مواقع (خدار الخميس) و (العرجاء) و (الخليقه) و (الهده .

 

 


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