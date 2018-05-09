محافظ سوهاج : انتهاء مشروعات الدورة التمويلية الأولى لـ 18 جمعية

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن انتهاء مشروعات "الدورة التمويلية الأولى" للمنح الفرعية لـ 18 جمعية بسوهاج ضمن أنشطة مشروع "بادر" بالتعاون مع إحدى الهيئات ووزارة التضامن الاجتماعى، وذلك فى إطار حرص المحافظة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى سبيل تقديم أفضل الخدمات المجتمعية فى كافة القطاعات للمواطنين لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ فى بيان، أنه سيتم إقامة حفل ختامى يوم الأربعاء القادم 16 مايو الجارى بمناسبة إنتهاء مشروعات الدورة التمويلية الأولى، مشيرا إلى أن مشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية "بادر بسوهاج" تضمن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات تنموية فى 20 قرية بكل من مراكز "طما - طهطا - المراغة - ساقلتة – أخميم" حيث تم تنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وذلك فى عدة مجالات منها التمكين الاقتصادى والبيئة الصحية الآمنة والصحة والتعليم الرسمى وغير الرسمى.

يذكر أن هيئة بلان انترناشيونال تقوم بالعمل فى مصر بمنهج التنمية المجتمعية المتكاملة المرتكزة حول الطفل، وتعمل بلان تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى منذ عام 1981 ، وتقوم بتنفيذ عدة برامج لحماية الأطفال، وتعمل هيئة بلان فى سوهاج منذ عام 2014 بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ولجنة استشارية من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومشروع "بادر" هو مشروع لدعم قدرات الجمعيات الأهلية من أجل تحسين المستوى الاجتماعى والاقتصادى بشكل ملموس فى القرى الأكثر احتياجا.