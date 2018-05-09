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محافظ بورسعيد : سوق الملابس المستعملة الجديد حضارى ومنطقة جذب للزائرين

الأربعاء، 09 مايو 2018 02:42 م
محافظ بورسعيد : سوق الملابس المستعملة الجديد حضارى ومنطقة جذب للزائرين جانب من الجولة
بورسعيد- محمد فرج
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أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن منطقة السوق الجديد للملابس المستعملة والمقرر نقلة خلال فبراير القادم ستكون أفضل منطقة جذب للزائرين  لما تتمتع به من خدمات حيوية ومرافق.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قام بها المحافظ اليوم لمنطقة السوق الجديد حيث رافقه السعيد رخا رئيس حى الضواحى لمتابعة أعمال إقامة أكبر مجمع لإنتظار سيارات الرحلات والتى سيقام بجوار السوق مباشرة.

ومن جانبه أصدر المحافظ توجيهات بإعداد الطرق المؤدية إلية من مداخل المدينة لتسهيل عملية وصول الزائرين مباشرة إلى منطقة السوق كما أطمئن المحافظ على إنتهاء أعمال توصيل التيار الكهربائى وخطوط المياة وتم الإنتهاء من كافة الأعمال فى وقت واحد.

وأكد المحافظ أن هذا السوق سيكون هدية ذات قيمة عالية لتجار الملابس المستعملة نظرا لحجم الخدمات والشكل الحضارى الذى أقيم بة السوق ليكون واجهة مشرفة ومصدر لجذب الزوار ببورسعيد مرة أخرى.

 

 

 

 


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