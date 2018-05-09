video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 06:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يبحث مع وفد صينى سبل التعاون فى مجال الاستثمار

الأربعاء، 09 مايو 2018 05:19 م
محافظ بنى سويف يبحث مع وفد صينى سبل التعاون فى مجال الاستثمار جانب من لقاء المحافظ
بنى سويف - أيمن لطفى
إضافة تعليق

بحث اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مع وفد من حكومة مدينة يتشانج بجمهورية الصين الشعبية، يضم كلا من " زو - جى" نائب محافظ مدينة يتشانج، و"وانج يوا انتشنج " مدير عام الشؤون الاقتصادية والتطوير التكنولوجى لمدينة يتشانج، و"جين بنج" مدير مكتب الحفاظ على المياه والطاقة الكهرومائية، و"تساى لو" نائب مكتب الشؤون الخارجية لمدينة يتشانج، و"يى شيفونج" رئيس مجموعة شركات أنجل ييست.

بحث الجانبان سبل دفع مجالات التعاون بين المحافظة ومدينة يتشانج، والوقوف على أهم الخطوات الممكنة لزيادة الاستثمارات الصينية ببنى سويف، وآليات فتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة فى ظل امتلاك محافظة بنى سويف ميزات ومقومات تنافسية تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات الصناعية والتجارية إليها.

 حضر اللقاء الذى يأتى فى مستهل زيارة الوفد الصينى لمصنع أنجل للخميرة بمدينة بنى سويف، اللواء عصام العلقامى السكرتير العام والتنفيذيون المعنيون بديوان عام المحافظة ومسؤولو شركة أنجل ييست للخميرة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف.

 فى بداية اللقاء رحب محافظ بنى سويف بالوفد، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين المصرى والصينى عبر التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد تقدما وتطورا ملحوظا على كافة الأصعدة فى العلاقات بين الجانبين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أن الدولة المصرية تتخذ كافة السبل لفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة ضمن أجندتها التنموية ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل أفضل.

 واستعرض محافظ بنى سويف عدداً من الفرص والمجالات الاستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجارى تنفيذها أو التخطيط لها فى الفترة الحالية، والتى يمكن أن تكون الشركات والمستثمرون الصينيون رقماً هاماً وطرفاً أساسياً فى الاستثمار فيها، والاستفادة منها فى مجالات الدعم الفنى والخبرات فى هذا المجال.

 من جانبه أعرب نائب محافظ مدينة يتشانج الصينية عن سعادته بزيارة محافظة بنى سويف وحفاوة الاستقبال التى وجدها من المحافظ وأهل بنى سويف، مؤكداً أن محافظة بنى سويف من المناطق الواعدة استثمارياً، والتى ستكون فى مقدمة خريطة مقاطعة يتشانج الصناعية، حيث تمتلك المدينة العديد من المجالات الصناعية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف يكرم 40 من المحالين للمعاش بالديوان العام "صور"

بنى سويف

محافظه بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مجال الاستثمار




لا تفوتك
فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

تحقيقات "ولاية سيناء" تكشف: طارق الزمر وفر تمويلا للجماعة من الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر.. والمتهمون تواصلوا مع "داعش" سوريا والعراق لإسقاط الدولة.. واستهدفوا 19 مدرعة و16 دورية للجيش والشرطة

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور: خطة مرورية فى رمضان للقضاء على الزحام.. سيارات إغاثة على الدائرى ورفع الإشغالات من الطرق.. حملاتنا قلصت الحوادث بنسبة 17 %.. والعاصمة الإدارية تقضى على الزحام

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

مدرب سموحة: أتمنى ألا يتعامل حكم نهائى الكأس بشعار "الزمالك محتاج بطولة"

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لو عندك بنطلون مخطط.. 4 أفكار علشان تعرفى إزاى تلبسيه كاجوال ورسمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة