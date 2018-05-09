محافظ بنى سويف يبحث مع وفد صينى سبل التعاون فى مجال الاستثمار

بحث اليوم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مع وفد من حكومة مدينة يتشانج بجمهورية الصين الشعبية، يضم كلا من " زو - جى" نائب محافظ مدينة يتشانج، و"وانج يوا انتشنج " مدير عام الشؤون الاقتصادية والتطوير التكنولوجى لمدينة يتشانج، و"جين بنج" مدير مكتب الحفاظ على المياه والطاقة الكهرومائية، و"تساى لو" نائب مكتب الشؤون الخارجية لمدينة يتشانج، و"يى شيفونج" رئيس مجموعة شركات أنجل ييست.

بحث الجانبان سبل دفع مجالات التعاون بين المحافظة ومدينة يتشانج، والوقوف على أهم الخطوات الممكنة لزيادة الاستثمارات الصينية ببنى سويف، وآليات فتح آفاق جديدة للاستثمار، خاصة فى ظل امتلاك محافظة بنى سويف ميزات ومقومات تنافسية تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات والمشروعات الصناعية والتجارية إليها.

حضر اللقاء الذى يأتى فى مستهل زيارة الوفد الصينى لمصنع أنجل للخميرة بمدينة بنى سويف، اللواء عصام العلقامى السكرتير العام والتنفيذيون المعنيون بديوان عام المحافظة ومسؤولو شركة أنجل ييست للخميرة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بنى سويف.

فى بداية اللقاء رحب محافظ بنى سويف بالوفد، مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين المصرى والصينى عبر التاريخ، مشيرا إلى أن هذه الفترة تشهد تقدما وتطورا ملحوظا على كافة الأصعدة فى العلاقات بين الجانبين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا على أن الدولة المصرية تتخذ كافة السبل لفتح آفاق جديدة للاستثمار والصناعة ضمن أجندتها التنموية ورؤيتها الطموحة نحو مستقبل أفضل.

واستعرض محافظ بنى سويف عدداً من الفرص والمجالات الاستثمارية الواعدة، وأهم المشروعات الجارى تنفيذها أو التخطيط لها فى الفترة الحالية، والتى يمكن أن تكون الشركات والمستثمرون الصينيون رقماً هاماً وطرفاً أساسياً فى الاستثمار فيها، والاستفادة منها فى مجالات الدعم الفنى والخبرات فى هذا المجال.

من جانبه أعرب نائب محافظ مدينة يتشانج الصينية عن سعادته بزيارة محافظة بنى سويف وحفاوة الاستقبال التى وجدها من المحافظ وأهل بنى سويف، مؤكداً أن محافظة بنى سويف من المناطق الواعدة استثمارياً، والتى ستكون فى مقدمة خريطة مقاطعة يتشانج الصناعية، حيث تمتلك المدينة العديد من المجالات الصناعية.