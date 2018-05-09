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محافظ القليوبية: 1259 مشروع بتكلفة 121 مليون جنيه

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:34 م
محافظ القليوبية: 1259 مشروع بتكلفة 121 مليون جنيه محافظ القليوبية
القليوبية- نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية ـن اجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، "مشروعك" بلغت 1259 مشروع باجمالى تكلفة 121 مليون جنيه  بمدن ومراكز وقرى المحافظة .

وأشار المحافظ الى أن مركز ومدينة  بنها جاء فى المركز الأول، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 519 مشروع بقيمة تمويل 36 مليون جنيه ،يليه مركز ومدينة شبين القناطر  حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 241 مشروع بتمويل بلغ 11 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ بان برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم فى خلق فرص عمل حقيقة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل

ومن جانب آخر، عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور الدكتورة سحر عطيه رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومديرى عام التخطيط العمرانى ومركز الشبكات الأرضية ووحدة تطوير العشوائيات، ومدير مديرية الطرق بالمحافظة، وذلك لمناقشة خطة المحافظة لتطوير مدينة الخصوص، واستغلال بعض المساحات لإقامة إسكان اقتصادي عليها ومجمع مدارس بالإضافة إلى انشاء وتطوير طرق المدينة وإقامة عدد من الأنشطة الخدمية للمواطنين.

وخلال الاجتماع ناقش عشماوى مع المسئولين دراسة مقترحة لتطوير منطقة الزرائب بالتنسيق مع الملاك، لوقف العشوائية والحد من الامراض التى تسببها فرز القمامة للمواطنين، كما بحث سرعة استعجال اعتماد المخطط.

 


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