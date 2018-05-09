محافظ الغربية :تطوير سور استاد طنطا وإنشاء محلات على غرار الأندية المتميزة

محافظ الغربية :تطوير سور استاد طنطا وإنشاء محلات على غرار الأندية المتميزةالأربعاء، 09 مايو 2018 12:19 م
اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية
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صرح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أنه سيتم عمل تطوير كامل لسور إستاد طنطا الرياضي.
وأكد المحافظ فى بيان أنه سيتم عمل محلات من جميع الجهات حول السور بمتوسط عمق 7متر وارتفاعات متميزة فى حدود 9 أمتار على غرار الأندية المتميزة فى جميع الأماكن والتى تتناسب مع طبيعة ورقى المكان وتستخدم كمتنفس لأهالى المدينة وامتداد لمجتمع جديد على أن يتم البدء فورا فى خلال شهر.
يأتى ذلك فى إطار قيام محافظة الغربية بتطوير المناطق الحيوية داخل مدينة طنطا وفتح استثمارات جديدة للمحافظة مما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب .
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