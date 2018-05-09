محافظ الأقصر يحيل مسئول كنترول وفنى وصيدلى للتحقيق لمخالفاتهم القانون

الأقصر – أحمد مرعى

قرر محافظ الأقصر محمد بدر، إحالة مسئول الكونترول بمدرسة حاجر أرمنت الحيط للتعليم الأساسى إلى الشئون القانونية للتحقيق بشأن ما تم رصده من مخالفات وملاحظات بغرفة الكنترول بالمدرسة.

كما قرر المحافظ ، إحالة فنى وصيدلى بالوحدة الصحية بحاجر الرزيقات بحرى بأرمنت إلى الشئون القانونية للتحقيق لعدم تواجدهما بمقر العمل خلال ساعات العمل الرسمية، وشدد محمد بدر، على تواجد كافة أعضاء الفريق الطبى بالوحدات الصحية التى تعمل على مدار 24 ساعة، لتقديم أفضل خدمة صحية لائقة بالمواطنين.

وأجرى محافظ الأقصر، جولة تفقد خلالها مدرسة حاجر أرمنت الحيط للتعليم الأساسى ، والوحدة الصحية بحاجر أبو دغار ، ووحدة طب الأسرة بحاجر الرزيقات بحرى التابعين لمركز أرمنت، ورافق المحافظ خلال جولته بمركز أرمنت كل من العميد عبد الله عاشور رئيس مركز أرمنت، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء، والمهندس أحمد النوبى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.