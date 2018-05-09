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مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى يشيد بجهود مجمع الفقه الإسلامى

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:04 م
مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامى يشيد بجهود مجمع الفقه الإسلامى منظمة التعاون الإسلامى
جدة (أ ش أ)
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أشاد مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى، خلال الدورة الـ 45 التى عُقدت فى دكا بجمهورية بنجلاديش، بالجهود التى يبذلها مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى دوره الفاعل فى إبراز سماحة الإسلام والوسطية والاعتدال.

وأعرب مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، فى بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، عن عظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولقادة الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، على دعم مجمع الفقه الإسلامى الدولى فى دوره الفاعل فى إبراز سماحة الإسلام والوسطية والاعتدال، مع التأكيد على مرجعية مجمع الفقه الإسلامى الدولى للأمة الإسلامية.

كما أعرب عن شكره للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين على ما يوليه من اهتمام لمجمع الفقه الإسلامى الدولى ودعم لأنشطته.

وقدّم المجلس شكره للدول الأعضاء على إقرارها للنظام الأساسى لصندوق الوقف، على نحو ما تم التفاوض والاتفاق عليه فى اجتماع فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المنعقد يومى 12 و13 أبريل 2017، وذلك خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التى عقدت بكوت ديفوار يومى 10 و11 يوليو 2017، ويدعو الأمانة العامة إلى تعميم النظام الأساسى للوقف المعتمد رسميا على جميع الدول الأعضاء.

 


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