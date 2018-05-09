video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 09 مايو 2018 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لجنة برلمانية عراقية: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى سيزيد التوتر بالمنطقة

الأربعاء، 09 مايو 2018 09:51 ص
لجنة برلمانية عراقية: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى سيزيد التوتر بالمنطقة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

اعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع فى البرلمان العراقى حاكم الزاملى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى سيزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة.

وقال الزاملى ـ فى تصريحات لراديو "سوا" الأمريكى اليوم الأربعاء ـ إن الانسحاب الانفرادى من الاتفاقية سيؤثر على زيادة التوتر فى المنطقة بشكل عام وخاصة فى العراق وسوريا واليمن ولبنان .

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أمس انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما زاد المخاوف حول إمكانية نشوب صراع فى الشرق الأوسط ، كما أغضب حلفاء واشنطن الأوروبيين، وأثار حالة من الغموض بشأن إمدادات النفط العالمية .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان الإيرانى: قدرة ترامب العقلية لا تؤهله للتعامل مع القضايا

فرنسا: اتفاق إيران لم يمت ونحذر من مواجهة فى المنطقة بعد قرار ترامب

نتنياهو يتوجه إلى موسكو بعد إعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى

العراق

امريكا

الاتفاق النووى

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فرنسا وبريطانيا وألمانيا فى بيان مشترك: ملتزمون بالاتفاق النووى مع إيران

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

فيديو.. طارق شوقى: المنظومة الجديدة سترفع مستوى التعليم الحكومى لأعلى جودة ممكنة

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

تداعيات ما بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووى.. عقوبات أمريكية على البنك المركزى الإيرانى وشركات الحرس الثورى.. وتأثيرات مباشرة على الاستثمارات الأجنبية فى إيران.. وتدهور إضافى محتمل للعملة الفارسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة