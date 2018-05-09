لجنة برلمانية عراقية: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى سيزيد التوتر بالمنطقة

لجنة برلمانية عراقية: انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى سيزيد التوتر بالمنطقةالأربعاء، 09 مايو 2018 09:51 ص
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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اعتبر رئيس لجنة الأمن والدفاع فى البرلمان العراقى حاكم الزاملى أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى سيزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة.
وقال الزاملى ـ فى تصريحات لراديو "سوا" الأمريكى اليوم الأربعاء ـ إن الانسحاب الانفرادى من الاتفاقية سيؤثر على زيادة التوتر فى المنطقة بشكل عام وخاصة فى العراق وسوريا واليمن ولبنان .
كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن أمس انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما زاد المخاوف حول إمكانية نشوب صراع فى الشرق الأوسط ، كما أغضب حلفاء واشنطن الأوروبيين، وأثار حالة من الغموض بشأن إمدادات النفط العالمية .
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