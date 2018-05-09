قتيلان فى انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة وسقوط قذيفة فى دمشق

رويترز

قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء إنفجار عبوة ناسفة داخل سيارة وسقوط قذيفة فى منطقتين فى دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمى السورى.

وأورد التلفزيون السورى فى شريط عاجل "إرتقاء شهيدين واصبة 14 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على برج دمشق وساحة الميسات"، مشيراً إلى أن قذيفة سقطت على مبنى برج دمشق فى ساحة المرجة (وسط)، فيما انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة فى ساحة الميسات (شمال شرق).

وقتل 9 مقاتلين، مساء أمس الثلاثاء، جراء القصف الصاروخى الذى استهدف منطقة الكسوة فى ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وكان الاعلام الرسمى السورى، قال - فى وقت سابق - إن الدفاعات الجوية السورية دمرت "صاروخين إسرائيليين" فى منطقة الكسوة، و،كد مدير المرصد رامى عبد الرحمن، أن صواريخ طالت "مستودع أسلحة تابعًا لمقاتلين إيرانيين ما أسفر عن مقتل 9 مقاتلين موالين للنظام"، مشيرًا إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان بينهم إيرانيون.