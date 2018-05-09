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الأربعاء، 09 مايو 2018 09:15 م
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فيديو وصور.. تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بأسوان

الأربعاء، 09 مايو 2018 07:36 م
فيديو وصور.. تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بأسوان جانب من حملة الازالة
أسوان – عبد الله صلاح
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نفذت محافظة أسوان، حملة إزالة مكبرة استهدفت تنفيذ 12 قرار إزالة صادر من محافظ أسوان منها 9 قرارات إزالة بمساحة إجمالية تصل لحوالى 10 آلاف متر مربع، وذلك على طريق الكوبانية / الرمادى بقرية بنبان التابعة لمركز دراو، بالإضافة إلى تنفيذ 3 قرارات إزالة فى الظهير الصحراوى لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو بمساحة أجمالية تصل إلى 250 مترا مربعا للمبانى.

كما شملت الحملة إزالة تعديات قام بها أحد الأشخاص للاستيلاء على مساحة 81 ألف متر مربع مجاورة لها وتجهيزها للاستصلاح الزراعى مع حفر آبار جوفية لاستخدامها مصدر مياه رى لزراعة هذه المساحة من الأراضى.

شارك فى الحملة العاملون والفنيون بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بدراو وكوم أمبو مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى، كما شاركت تشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد خالد مساعد مدير الأمن.

وأكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، فى بيان له، أن هذه الحملات تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتأكيد على جدية الدولة فى استرداد أراضيها.

 

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إزالة لتعديات (2)
 

 

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