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الأربعاء، 09 مايو 2018 04:42 م
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ضبط 75 ألف صاروخ وألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم

الأربعاء، 09 مايو 2018 03:26 م
ضبط 75 ألف صاروخ وألعاب نارية بحوزة عامل بالفيوم العاب ناريه -ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء خالـد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، أسفرت عن ضبط 75 ألف صاروخ و30 ألف "بمبة" بحوزة عامل من قرية النزلة ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر 927 / 2018 إدارى مركز شرطة الشواشنة.

 

كما ضبطت الحملة المكبرة التى شاركت فيها جميع الإدارات النوعية بمديرية الأمن 90 قضية تموينية تم خلالها ضبط 5200 لتر سولار مدعم مهربة و500 كيلو دواجن مجهولة المصدر من دون فواتير و9 قطع سلاح نارى وذخيرة من دون ترخيص و3 متهمين هاربين فى قضايا جنائية.

 

وفحصت الحملة 20 مسجل شقى خطر وضبطت 30 محكوم عليه من ذوى المعلومات الجنائية وحررت 87 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية أو إدارة نشاط من دون ترخيص ، ونفذت الحملة 681 حالة وقرار إزالة وحكم قضائى قرار تمكين و1113 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام وحررت 2250 مخالفة مرورية.


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