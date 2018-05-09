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صور.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" تلتقى برؤساء لجان "الإعدادية" وتحذر من الغش

الأربعاء، 09 مايو 2018 04:35 م
صور.. وكيل "تعليم كفر الشيخ" تلتقى برؤساء لجان "الإعدادية" وتحذر من الغش وكيل تعليم كفر الشيخ خلال الاجتماع
كفر الشيخ – محمد سليمان
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عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعًا برؤساء لجان الشهادة الإعدادية بجميع لجان امتحانات المحافظة، استعدادًا لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية، التى ستعقد يوم السبت المقبل، بحضور هناء شهاب وكيل المديرية، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ووفاء عبد الله، المدير العام التنفيذى، ومحمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، ويوسف البسيونى يوسف رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، وأحمد فودة، رئيس لجنة الادارة للشهادة الإعدادية، ومدحت إبراهيم يوسف، وكيل إدارة شئون الطلبه بالمديرية.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدم قبول الاعتذارت عن المراقبة، وإنشاء مركز تجميع بكل إدارة تعليمية يتواجد به معلمو التعليم الابتدائى والتعليم الإعدادى غير المنتدبين لسد العجز فى اللجان، وعدم السماح بدخول اللجنة من قبل أى شخص ما عدا المحافظ أو وكيل الوزارة أو مدير عام الإدارة أو أعضاء متابعة الوزارة بعد التأكد من شخصيتهم، وحذرت من اصطحاب الطلاب والملاحظين للمحمول داخل اللجان، ووجهت رؤساء اللجان بمنع الملاحظين من دخول اللجان بالمحمول، ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وأضافت كشك، أنها ستتواصل مع رؤساء اللجان ومع مديرى الإدارات لحل أى مشكلة، ووجهت بالاستعانة بالإداريين لسد العجز باللجان، لحين تدبير الملاحظين، وتشكيل لجان طوارئ داخل الإدارات التعليمية لمتابعة سير اللجان، مؤكدة أنه وجهت المراقبين والملاحظين بحسن معاملة الطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم، وتوفير المياه، كما حذرت من الغش وأنها ستتحذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقالت هناء شهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإنه تم تشكيل لجنة بالمديرية لمكافحة الغش الإلكترونى لتتبع أى حالات غش إلكترونى، وفى حالة رصد أى حالات غش، يحرر رئيس اللجنة مذكرة يوجهه المدير عام الإدارة ووكيل الوزارة واستدعاء الشئون القانونية لتوثيق الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل القانون فى هذا الشأن.

وأضاف يوسف البسيونى يوسف، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة، أن لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية أتمت جميع الاستعدادات لعقد الامتحانات، مؤكدًا على تشكيل غرفة عمليات للتواصل مع جميع اللجان لحل أى مشكلة وتذليل جميع العقبات التى تواجه رؤساء اللجان وطالب بالتأكد من أن جميع أوراق الإجابة سليمة وخالية من العيوب، وطالب المراقبين بالتحقق من اسم الطالب المدون وشخصيته على أوراق الإجابة حسب أرقام الجلوس وغلق بوابة المدارس بمجرد بدء الامتحان ولا تًفتح إلا مع نهاية الامتحان.

1-وكيل تعليم كفر الشيخ تعقد اجتماعاً مع رؤساء اللجان الإعدادية
وكيل تعليم كفر الشيخ تعقد اجتماعاً مع رؤساء اللجان الإعدادية
2- جانب من رؤساء اللجان
 جانب من رؤساء اللجان
3- مديرو الادارات ورؤساء اللجان
مديرو الادارات ورؤساء اللجان
4- جانب من الحضور
جانب من الحضور
5- وكيل تعليم كفر الشيخ خلال الاجتماع
وكيل تعليم كفر الشيخ خلال الاجتماع
6- جانب من الاجتماع
 جانب من الاجتماع

 

 


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