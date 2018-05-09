صور.. مستقبل وطن بأسيوط يفتتح مقرا للحزب بمركز ساحل سليم

أسيوط - محمود عجمى

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، برئاسة أحمد معوض نفادى، افتتاح مقر للحزب بمركز ساحل سليم؛ وذلك بحضور محمود نفادى أمين التنظيم، محمود زين وأحمد عبد المعز الأمناء المساعدين، عبد الله شاكر أمين التقييم والمتابعة، محمد الليثى أمين السياسات، مصطفى الحجار أمين العمل الجماهيرى، ولفيف من قيادات الحزب، وعدد كبير من القيادات الشعبية والحزبية .

وقال رمضان أحمد نايل، أمين مستقبل وطن بمركز ساحل سليم، إن الحزب افتتح بشكل رسمى مقر الأمانة ومكتب خدمة المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لتعزيز تواصلنا مع المواطنين فى جميع قرى ونجوع ساحل سليم .

وأوضح أحمد حمودة، أمين المجالس المحلية بالمحافظة، أنه تم عقد الاجتماع التنظيمى بأمانة ساحل سليم، وتطرق إلى مشاركة الأمانة فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، ومشاركتها فى دورى مستقبل وطن وآليات تفعيل مكتب خدمة المواطنين والشكل التنظيمى، والانتهاء من تشكيلات الوحدات المحلية.











