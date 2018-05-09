صور.. مدير أمن الغربية يتفقد مركز شرطة بسيون

الغربيه محمد طارق

تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية مركز شرطة بسيون، وشدد خلال جولته على تكثيف إجراءات تأمين المركز وتكثيف الإجراءات الأمنية للتصدى لأى أعمال إرهابية أو إجرامية فى محيط المركز، وتسيير دوريات متواصلة فى الشوارع وتكثيف الأكمنة على الطرق الرئيسية والفرعية.

وأكد "حسونة" على استنفار كافة خطط تامين المنشآت الشرطية والمنشآت الهامة، ودقة فحص كل المترددين على المواقع الشرطية ودور العبادة، وملاحظة المارة وحظر ترك أى سيارات أو مركبات بجوار أو أمام المواقع الشرطية أو دور العبادة.

كما وجه الضباط والقوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل من له شأن بالإخلال بالأمن، كما تفقد السجن واطمأن على أوضاع المساجين واستمع إلى شكواهم ووجه بحسن رعايتهم.























