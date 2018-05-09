س و ج.. ماذا تعرف عن مشروع الإسكان الاجتماعى بالسادات فى المنوفية؟

المنوفية – محمود شاكر

يعتبر مشروع السكان الاجتماعى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الأوقاف للقضاء على أزمة الحصول على السكن بأسعار مناسبة للشباب ليتمكنوا من بدء حياتهم دون أى صعوبات.

س : كم عدد الوحدات الإجمالية للمشروع؟

يتكون المشروع من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق وبمساحات تتراوح ما بين 55 مترا و76 مترا.

س: ماذا عن المبانى الخدمية المفترض تواجدها بالمشروع؟

يتواجد عدد من المبانى الخدمية لرعاية المتواجدين بالمكان والتى تضم مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة.

س: ماذا عن البنية التحتية للمشروع ؟

تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية من صرف صحى وأغذية المياه، وطرق، وتنسيق الموقع العام.

س: ما المساحات المتاحة للشقق السكنبة بالمشروع؟

تتراوح المساحات بين " 52،55، 65، 74، 76،79 " مترا، ومنها ما يضم غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ ومنها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.

س : ماذا عن الأسعار ؟

سعر البيع بالتتابع " 130 ألف، و136 ألف، و161 ألف، و173 ألف، و186الف، و191 ".

س: ماذا عن التكلفة الكاملة للمشروع ؟

تبلغ تكلفة المشروع 200 مليون جنيه، والتنفيذ تحت رعاية هيئة الأوقاف.

س : ماذا عن طرق التقديم للحجز ؟

يتم تقديم الطلبات بثلاث أماكن أما بالفرع الرئيسى للهيئة بالدقى، او فرع مدينة السادات، أو بمقر الهيئة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

س : ماذا عن طرق السداد ؟

يتم سداد مبلغ المقدمة والمقدر بـ20 ألف جنيه، وهو يمثل جزءا من المقدمة لحين إجراء القرعة العلنية والتى منها سيحدد الوحدة ومساحتها وعلى أساسها سيحدد باقى مبلغ المقدمة وثمن الوحدة والاقساط.

س : متى سيتم البدء فى التقديم لحجز الشقق ؟

سيتم البدء فى الحجز اعتبارا من الأحد القادم بالثلاث مقرات لتقديم الأوراق اللازمة.

س : من سيقوم باختيار المستفيدين ؟

وزارة الاسكان هى المنوط لها الاختيار للمستفيدين وفقا للضوابط التى تم اعدادها مسبقا وليس لهيئة الاوقاف تدخل فى الاختيار.