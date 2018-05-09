وكالات الأنباء

أفادت وسائل إعلام اليوم الأربعاء، سماع دوى انفجار فى دمشق بمنطقة المرجة.

وقتل 9 مقاتلين، مساء أمس الثلاثاء، جراء القصف الصاروخى الذى استهدف منطقة الكسوة فى ريف دمشق، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وكان الاعلام الرسمى السورى، قال - فى وقت سابق - إن الدفاعات الجوية السورية دمرت "صاروخين إسرائيليين" فى منطقة الكسوة، و،كد مدير المرصد رامى عبد الرحمن، أن صواريخ طالت "مستودع أسلحة تابعًا لمقاتلين إيرانيين ما أسفر عن مقتل 9 مقاتلين موالين للنظام"، مشيرًا إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان بينهم إيرانيون.