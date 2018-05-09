رئيس وزراء العراق: نقدم لقوات الأمن كل ما تطلبه فى حربها ضد الإرهاب

بغداد(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة العراقية تقدم للقوات الأمنية العراقية كل ما تطلبه، مشيرًا إلى أنه حق لها فى ظل ما تقوم به من بطولات فى مواجهة الجماعات الإرهابية.

وقال العبادى - وفقا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - "إن قواتنا التى قامت بهذه البطولات، سنبقى داعمين لها فى كل المجالات بالتدريب والتجهيز لأن أمامنا عملاً فى مجال الإعمار والبناء والاستثمار والتنمية والاقتصاد وهو ما يتطلب توفير الأمن".

ونفى رئيس الوزراء العراقى ما تردد مؤخرًا بشأن قطع مخصصات القوات الأمنية، مؤكدًا دعم القوات الأمنية فى كل المجالات، مشيرًا إلى أنه فى وقت انخفاض أسعار النفط وصعوبة تغطية التكاليف لم نقطع تلك المخصصات فكيف نقطعها اليوم.

كانت بعض وسائل الإعلام قد نقلت عن مسؤولين قولهم أن الحكومة قامت بقطع مخصصات القوات الأمنية.